レクサスなのに「軽自動車サイズ」のコンセプトカー！2015年3月にスイスで開催された「ジュネーブモーターショー2015」。そこで出展されたレクサスブランド初のコンパクトクラスコンセプトカー「LF-SA」に注目が集まりました。LF-SAはレクサスのコンパクトクロスオーバーSUV「UX」よりもサイズは小さく、ほぼ軽自動車と同じサイズといえるサイズ感です。【画像】カッコいい！ これが軽自動車並みの「小さいレクサス」です！