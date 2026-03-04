WBCに出場するNPB12球団の選手を紹介5日から始まるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には、NPB球団に在籍する選手も数多く出場する。NPB12球団からWBCに参加する選手・スタッフを紹介していく。ソフトバンクからは12球団最多の9名が選出。NPB“最強左腕”の1人であるリバン・モイネロ投手（キューバ）は2017年、2023年に続く出場で、プレミア12にも2015年、2019年、2024年と3大会連続で選出されている。ジーター・ダ