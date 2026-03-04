BTSジンが自身のInstagramを更新。優雅なロングコートを披露。メンバーのV（ヴィ）とJ-HOPE（ジェイホープ）も反応し、ファンの注目を集めている。 【写真】ロングコートを颯爽と着こなすBTS JIN ／The 5th Album『ARIRANG』トラックリスト／先日はあたたかな陽光に包まれたショットを公開していた ■BTSジン、寒さの中、赤い唇が印象的なロングコートビジュアル JINは、ダブルボタンのゆったり