BTSジンが自身のInstagramを更新。優雅なロングコートを披露。メンバーのV（ヴィ）とJ-HOPE（ジェイホープ）も反応し、ファンの注目を集めている。

【写真】ロングコートを颯爽と着こなすBTS JIN ／The 5th Album『ARIRANG』トラックリスト／先日はあたたかな陽光に包まれたショットを公開していた

■BTSジン、寒さの中、赤い唇が印象的なロングコートビジュアル

JINは、ダブルボタンのゆったりとしたグレンチェックのロングコートを羽織り、白のレンガの壁がどこか廃墟を思わせる無機質なロケーションを背に登場。

1枚目は、JINの端正な魅力と抜群なスタイルが際立つ全身ショット。コートのポケットに手を入れ、壁に寄りかかるように立ち、アンニュイな表情を浮かべる。屋外撮影の寒さのためだろうか、3枚目のショットでは、首元を隠すようにコートで覆う姿も。最後は腕を組み、ナチュラルにポーズした。

この写真に、J-HOPEは「おおおおおおおおん」とJINのビジュアルに感嘆するようにコメント。一方Vは、「寒かったみたいだね、写真すごくブレちゃってるね」と、1枚目のブレ感ある写真にユーモア溢れるツッコミを入れている。

SNSでは「10頭身ある…」「寒そうにしてる姿もハンサム」「ロングコートで大人モードかっこいい」「毛布で包んであげたい！！」「大人の魅力溢れてる」「なんの撮影かな？」「安定のホビさんコメント！」「テテちゃん、コメントおもろすぎる」「なんかいよいよカムバ近づいてきた感じがしてドキドキ」など大きな反応が寄せられている。

■BTS、3月リリース新アルバムのトラックリスト解禁！

なお、BTSの各種公式SNSには、3月20日にリリースされるThe 5th Album『ARIRANG』のトラックリストが公開された。アルバムにはタイトル曲「SWIM」をはじめ、全14曲が収録される。近づくカムバックに、ファンの期待がますます高まっている。

■写真：前の投稿では一転、あたたかな陽光を浴びたショットを披露していたJIN