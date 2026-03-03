京セラDに“凱旋”野球日本代表「侍ジャパン」の山本由伸投手（ドジャース）が3日、京セラドームで記者会見を行った。「こっち来て3日なのでだいぶ時差ボケも直ってますし、落ち着いて練習できているので順調」と現状を明かした。昨年ワールドシリーズMVPに選ばれた山本は、キャンプで順調に調整を進めてきた。2月27日（日本時間28日）のジャイアンツとのオープン戦では先頭打者弾を浴びたものの、3回5安打2失点。4三振を奪い