俳優・アーティストののんが１日、オフィシャルブログを更新。ポップで近未来的な世界観あふれるビジュアルの撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 俳優の松重豊とのんが出演する送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「ロケットナウ（Rocket Now）」の新TVCM「ゼログラビティ篇」が３月１日（日）より全国で放映開始。そしてこの日、「お届け」と題してブログを更新すると、「ロケットナウのオフシ