札幌市の「新陽スターズ」井上太監督が語る…“ハンデに負けないチーム作り”“雪国”の野球チームにとって、冬場の実戦不足は大きな悩みだろう。しかし、他地域に比べて大きなハンデを抱えながら、2月開催の全国大会で結果を残した学童チームがある。愛知県で行われた「オールジャパンベースボールリーグ小等部全国新人大会」で、準優勝に輝いた北海道の「新陽スターズ」だ。不利な環境を乗り越え、強さを発揮した要因とは――。