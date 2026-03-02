AppleのCEOであるティム・クック（Tim Cook）氏は、Xのアカウントに「#AppleLaunch」と付け新製品を匂わせる投稿をした。 投稿でクック氏は、「A big week ahead. It all starts Monday morning!」と語り、直訳すると「大きな一週間が始まります。すべては月曜日の朝から始まります！」となる。 本投稿には、新製品を思わせる動画が添付されている。内容は、手をかざしてAppleのロゴを作る。といった動画となってい