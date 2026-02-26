バンテリンドームに登場3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、侍ジャパンに合流した。バンテリンドームに姿を見せ、ファンも歓喜。もう1人の頼れる存在にも、熱視線が注がれていた。背番号「16」のユニホームを身にまとい、大谷がグラウンドに現れた。チューブを使ったトレーニングやキャッチボールで軽快に汗を流した。グラウンドには、ドジャースで大谷の通訳を