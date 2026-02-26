バンテリンドームに登場

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を前に、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が26日、侍ジャパンに合流した。バンテリンドームに姿を見せ、ファンも歓喜。もう1人の頼れる存在にも、熱視線が注がれていた。

背番号「16」のユニホームを身にまとい、大谷がグラウンドに現れた。チューブを使ったトレーニングやキャッチボールで軽快に汗を流した。グラウンドには、ドジャースで大谷の通訳を務めるウィル・アイアトン氏も姿を見せた。

侍ジャパンのインスタグラムは25日、「#吉田正尚 選手、#鈴木誠也 選手がチームに合流しました」とする投稿の中で、アイアトン氏の写真も投稿。この日は球場入りする大谷の姿が中継された際に、大谷の後ろにも映っていた。

アイアトン氏にはX上のファンも反応。「アイアトン氏も参加してくれるんだ！」「アイアトンくんいたー！！」「アイアトンさんもチームジャパンなのね！！心強い！！」「パーカー着てるの全然違和感ない」「アイアトン通訳も代表入りなの今知った。すごい」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）