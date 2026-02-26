米ポッドキャスト番組に出演ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート団体戦で米国の金メダルに貢献したアンバー・グレン。五輪期間中、米メディアに対して日本のアニメ愛を炸裂させていたが、アイスショーに向けてある思いを語っていた。五輪期間中、米メディアに対して「薬屋のひとりごと」「呪術廻戦」「進撃の巨人」「鬼滅の刃」などの作品名を出しながら、日本の漫画、アニメにすっかり魅了されている様子だったグレン。