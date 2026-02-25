2月24日に『文春オンライン』はじめ複数のメディアで、高市早苗首相（64）が衆院選で当選した自民党の議員に「当選祝い」として高額カタログギフトを送ったことが報じられ、波紋を呼んでいる。「『文春』の記事によると、カタログギフトは高市氏の弟である政策秘書が議員会館の事務所に持ってきたといい、25日の国会で高市氏はカタログギフトの価格は約3万円で、315人に配ったことを認めています」（全国紙政治部記者）25日には、