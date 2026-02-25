2月24日に『文春オンライン』はじめ複数のメディアで、高市早苗首相（64）が衆院選で当選した自民党の議員に「当選祝い」として高額カタログギフトを送ったことが報じられ、波紋を呼んでいる。

「『文春』の記事によると、カタログギフトは高市氏の弟である政策秘書が議員会館の事務所に持ってきたといい、25日の国会で高市氏はカタログギフトの価格は約3万円で、315人に配ったことを認めています」（全国紙政治部記者）

25日には、テレビでも「御祝 高市早苗」と書かれたカタログギフトの“のし袋”が映し出され、945万円もの大盤振る舞いが発覚したが、高市氏は一貫して違法性は否定している。

『文春』の質問状には無言を貫いた高市氏だが、記事を受けて高市氏は自身のXで24日夜10時、《事実関係をご説明します》と次のように投稿した。

衆院選後に自民党衆院議員全員に《今回の大変厳しい選挙を経て当選したことへの労いの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと考え、奈良県第二選挙区支部（高市早苗支部長）として、品物を寄付させていただきました》と贈与を認めた。

カタログを選んだ理由は《議員としての活動に役立つものをと思いましたが、一人一人に適当な品物を選ぶ時間もなく、事務所での応接や会議、日常業務に使えるものなど、政治活動に役立つものを各議員のご判断で選んでいただこうと思い、カタログギフトを差し上げることとしました》と説明し、《もちろん、今回の支出には、政党交付金は一切使用することはありません》と強調した。

25日の国会でも自身が支部長を務める「奈良県第2選挙区支部の政治資金からの支出だ。政党支部から議員個人への寄付として法令上も問題はないものと認識している」と、「法令上問題ない」ことを強調している。

法令上の問題はないとはいえ、やはり思い起こされるのは、昨年3月に当時の石破茂首相（69）が当選1回の衆議院議員15人に10万円分相当の商品券を懇談会後のお土産として配っていたことが発覚し、野党から批判が上がった問題。自民党の小林鷹之氏も「国民に理解はなかなかされない。政治の初歩であり、当たり前の話」と苦言を呈していた。

石破氏は法的には問題ないとしつつも「世の中の感覚と乖離（かいり）した部分が大きかったと痛切に思っている」「社会通念上どうなのかということは痛切に認識している。大変申し訳ない」と謝罪した。

実は、高市氏もこの問題について見解を語っていた。昨年3月に「文藝春秋PLUS公式チャンネル」の「【高市早苗が語った“自民党への危機感”】石破首相の商品券問題は『驚いた』」と題した動画に出演した際、本人が謝罪したことへの見解を司会から問われた高市氏は「正直、驚きました」と切り出すと「私もケチって言われますが、石破さんもずっとケチって言われて……」と苦笑い。

続けて「去年の総裁選の決選投票に残ったのが、よりによって石破総理と私だった。2人とも飲み会苦手っていうか、そんなにしょっちゅう同僚議員と飲んだり食べたりもせず、どっちかっていうと家に帰って資料を読んだり」と友達がいないキャラの2人が決選投票に残ったと振り返った。

そのときは石破氏が勝ったが、「そういう会（新人議員との懇談会）を始められたんだなってことも意外でした」といい、夜は体を休めて予算審議に向けて没頭していてほしかったと発言。

続けて、「やはり金券っていうのは受け取った方もキツいですよね」といい「お金と同じ扱い。政治資金規正法上、お金と同じような扱い。要は有価証券類に含まれますんでね。だから、”何が起こっているんだろう”と率直に驚きましたね」とやんわりと苦言を呈していた。

当時、石破氏の辞任について高市氏は予算審議を優先すべき時期であったため「責任論うんぬんと言ってる時期ではない」と、辞任の必要性にまでは踏み込まなかった。金券とカタログギフトという大きな違いがあるとはいえ、就任早々で石破氏と同様の問題で波紋を呼んでしまった事実は否定できない。