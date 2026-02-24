24日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝155円86銭前後と、午後5時時点に比べ23銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円71銭前後と17銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース