AIに悩みを相談する人も多いですが、その結果、自分の問題に気づかなくなることも……。今回は、育休中なのに何もしない旦那さんと夫婦ゲンカしたときのエピソードをご紹介します。俺は悪くない「育休中なのに何もしてくれない夫。こっちは産後で体もボロボロなのに、本当に腹が立ちました……。我慢の限界となり、夫に今までの不満をぶちまけたら、夫は謝罪もせず自分の部屋にこもってしまって。しばらくして部屋から出てきた夫は