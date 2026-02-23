藍井エイルの新曲「MONSTER」が、TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のオープニングテーマに起用されることが明らかになった。さらに本楽曲を収録したCDが4月22日(水)に音楽レーベル「Lantis」よりリリースされる。「MONSTER」は藍井エイルらしい激しく重厚感のあるサウンドを軸に、デジロックの要素を加え、新章を飾るに相応しい攻めた楽曲に仕上がった。また、作詞は作品へのリスペクトを込めて