藍井エイルの新曲「MONSTER」が、TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』のオープニングテーマに起用されることが明らかになった。さらに本楽曲を収録したCDが4月22日(水)に音楽レーベル「Lantis」よりリリースされる。

「MONSTER」は藍井エイルらしい激しく重厚感のあるサウンドを軸に、デジロックの要素を加え、新章を飾るに相応しい攻めた楽曲に仕上がった。また、作詞は作品へのリスペクトを込めて藍井エイル本人が手掛けている。

また、新作CDは【Type-A盤】【Type-B盤】【Type-C盤】の3形態でのリリースとなり、「MONSTER」の他新曲3曲が収録される。CD詳細は後日発表とのこと。

©衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ4製作委員会

◆ ◆ ◆

■藍井エイル コメント

みんなに愛されている作品である『よう実』のオープニングテーマを歌えること、大変嬉しく思っています。

制作に関わらせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

今回は激しい楽曲になっていて、歌詞は周りから見たモンスター綾小路くんをテーマに仕上げました。

デジタルなロック感のある、新しい藍井エイルを感じられる楽曲を、アニメと合わせて楽しんで頂けたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■「MONSTER」

作詞：Eir

作曲・編曲：GAK-amazuti-

■ニューシングル「MONSTER」

2026年4月22日(水)発売

※TVアニメ『ようこそ実力至上主義の教室へ 4th Season 2年生編1学期』オープニングテーマ 【Type-A盤】LACM-24832 ￥2,750(10%税込)/￥2,500(税抜)

【Type-B盤】LACM-24833 ￥1,980(10%税込)/￥1,800(税抜)

【Type-C盤】LACM-24834 ￥1,980(10%税込)/￥1,800(税抜)

※「MONSTER」は全形態に収録