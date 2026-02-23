THE ORAL CIGARETTESが自身のFC『BKW!! Premium Members』開設10周年を記念して、10月12日にぴあアリーナMMにてFC限定ライブ＜BKW!! Premium Party 〜THINK OUT LOUD〜＞を開催する。この公演は、2025年4月に開催した＜AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025＞のMCで山中が「アリーナ公演をスタンディングで開催したい」と発言していたことが実現し、アリーナはスタンディング形式で開催される。FC限定ライブということもあり、ライブハ