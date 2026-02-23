英国映画テレビ芸術アカデミーが主催する英国アカデミー賞（BAFTA）の授賞式が現地時間22日にロンドンで開催され、英王室のウィリアム皇太子（43）とキャサリン皇太子妃（44）夫妻が3年ぶりにそろって出席した。20日に皇太子の叔父にあたるアンドルー元王子が逮捕されて以降、夫妻が公の場に姿を見せるのはこれが初となった。英王室メンバーから逮捕者が出るという極めて異例の事態に、皇太子夫妻が姿を見せるのかどうか不透明な状