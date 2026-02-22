月5万円は年60万円ほどで、家計にはありがたい金額です。ただ、扶養と一言で言っても、税金の扶養と社会保険の扶養で基準が違い、どこを超えると負担が増えるかが変わります。損を避けたいなら、まず自分が今どの扶養に入っているかを確認し、増やすなら段階的に増やすのが安心です。 社会保険の扶養は年130万円が目安だが、60歳以上は年180万円が基準 夫が会社の健康保険や厚生年金に入っている場合、配偶者は一定の条件