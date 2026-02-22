ホワイトハウスで記者会見するトランプ米大統領＝20日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、自身の交流サイト（SNS）で、20日に発表したばかりの全世界を対象とした10％の新関税を、15％に引き上げる考えを示した。適用時期は明らかにしていない。各国・地域への「相互関税」などを違法とした連邦最高裁の判決を受け、代替として10％の関税を発動すると公表していた。新関税の法的根拠の