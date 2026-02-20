【「パズル＆ドラゴンズ」×TVアニメ「葬送のフリーレン」コラボ】 コラボ期間：2月20日10時～3月9日9時59分 ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用パズルRPG「パズル＆ドラゴンズ（パズドラ）」にてTVアニメ「葬送のフリーレン」コラボを2月20日10時より開始した。 本コラボでは主人公「フリーレン」をはじめ、「フェルン」や「シ