吉田沙保里が自身のインスタグラムを更新。「群馬のハワイと言われている 吉井カントリークラブに行ってきましたー」と記すと、コースで撮影した写真や動画を投稿した。【写真】ど真ん中に乗せたい！ ハート型のグリーン「凄く素敵な場所すぎてフォトスポットが沢山ありましたー」「特にハートのグリーンが めちゃくちゃ可愛くて大興奮」との言葉通り、投稿でも矢印の形をしたフェアウェイの先にあるハート型のグリーンが紹介され