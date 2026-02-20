「安野モヨコが描く男じゃん」--XやTikTokで、ある歌舞伎役者のビジュアルに熱い視線が集まっている。長いまつげに三白眼、色気をまとった所作。安野モヨコ作品の登場人物がそのまま現実に現れたかのようだとバズを起こしているのが、名古屋のカブキカフェ「ナゴヤ座」の座長・名古屋山三郎(なごやさんざぶろう)さんだ。【写真】SNSで“モヨコ男子”と話題の名古屋山三郎さん【写真】SNSで“モヨコ男子”と話題の名古屋山三郎さん