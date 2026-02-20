セリアをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で金属製のスマホ用のストラップホルダーを発見！こういった商品ってAmazonなどで買おうと思うと、700〜800円くらいするイメージですが、まさか￥110（税込）で手に入るなんて驚き。薄くてタフな作りが嬉しく、欲しい時にパッと買えるのが魅力です♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマートフォンストラップホルダー ステンレス 1P価格：￥110（税込）サイズ（約）：