100均で買えるってありがたい！通販だと700円くらいだったのに…薄くてタフなスマホグッズ

セリアをパトロールしていると、モバイルグッズ売り場で金属製のスマホ用のストラップホルダーを発見！こういった商品ってAmazonなどで買おうと思うと、700〜800円くらいするイメージですが、まさか￥110（税込）で手に入るなんて驚き。薄くてタフな作りが嬉しく、欲しい時にパッと買えるのが魅力です♪

商品情報

商品名：スマートフォンストラップホルダー ステンレス 1P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦3.2×横4.8cm

内容量：1P

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583258798

通販で買うと700円くらいするのに！セリアでお安くGETできました

金属製のスマホ用ストラップホルダーって、Amazonなどの通販で購入しようと思うと1個700〜800円くらいするんですよね。ちょっとお高いな〜と諦めていた矢先、なんとセリアで発見しちゃいました！

今回GETしてきたのは、その名も『スマートフォンストラップホルダー ステンレス 1P』。お値段は￥110（税込）。モバイルグッズ売り場に並んでいました。

材質はステンレススチール。サイズは約縦3.2×横4.8cm。かなり薄い作りですが、指で曲げようと思ってもびくともしません。プチプラなのに頑丈なのが嬉しいです。

13mm以上の穴タイプのケースに対応していますが、大きく開いている物には使用できないので、注意が必要です。

薄いのにタフなんです！セリアの『スマートフォンストラップホルダー ステンレス 1P』

早速装着していきます。カーブが付いているのでフィット感が良く、充電ケーブルに干渉しにくいのが高評価ポイント。

チャームを付けるとこんな感じに。よくある樹脂タイプや不織布製の物と違い、ねじれや圧に強いのがGOOD。薄いのに丈夫なので、頼りになります。

海外から個人輸入すればさらにお安く手に入れることもできますが、なんせ時間がかかる…欲しい時にすぐ入手しやすいセリアで、お手頃価格で購入できるのが最大の魅力だな〜と思いました♡

今回はセリアの『スマートフォンストラップホルダー ステンレス 1P』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。