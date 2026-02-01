【「暁のヨナ」47巻】 2月20日 発売 価格：594円 【「暁のヨナ」47巻 特装版】 2月20日 発売 価格：1,980円 (C)草凪みずほ／白泉社 【拡大画像へ】 白泉社は、マンガ「暁のヨナ」の47巻を2月20日に発売する。価格は594円。また同日には特装版も1,980円で発売される。 本作はシリーズ累計1,500万部を突破している草凪み