楽天グループと楽天カードは2月19日、楽天カード会員専用の英語対応アプリ「Rakuten Card Lite」(Android/iOS)にAIエージェントを搭載し、提供を開始した。AIエージェントを「Rakuten Card Lite」アプリに搭載Rakuten Card Liteに搭載されたAIエージェントは、楽天カードが保有する豊富な決済データを学習に活用し、楽天カード会員の利用明細データを基に、月ごとの利用金額を時系列で集計したり、期間や利用先を特定した明細を提