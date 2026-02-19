女子スロープスタイル表彰式、手元のティナ人形の行方に注目ミラノ・コルティナ五輪は現地18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。87.83点で金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）と日本勢でメダル2つを獲得。表彰台で村瀬が見せた思わぬ行動に、ファンの賛辞が集まっている。メダルを獲った選手には、大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみがメダ