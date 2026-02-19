女子スロープスタイル表彰式、手元のティナ人形の行方に注目

ミラノ・コルティナ五輪は現地18日、スノーボード女子スロープスタイル決勝が行われ、村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。87.83点で金メダルの深田茉莉（ヤマゼン）と日本勢でメダル2つを獲得。表彰台で村瀬が見せた思わぬ行動に、ファンの賛辞が集まっている。

メダルを獲った選手には、大会マスコット「ティナ」のぬいぐるみがメダルとともに渡される。現地のショップでは早々に品薄になっているというレアものだ。表彰式では拍手したタイミングで手を滑らせたのか、村瀬のティナが勢いよく雪上へ飛ぶ場面が。慌てて雪を払いながら拾い上げ、思わずはにかんだ。丁寧な扱いに、X上にはファンからの賛辞が並んだ。

「手元から物凄い勢いでティナが雪の上に落ちてその雪を払いながら急いで拾い上げる姿にほっこりしました」

「拍手する時に誤って公式キャラクターのティナのぬいぐるみ落としちゃって、急いで拾ってなでなでしてたの可愛かった」

「村瀬選手のティナ生きてたな 元気だった」

「村瀬選手拍手の勢いでティナ落っことしてて笑った」

「村瀬選手がティナ落とした時焦ってるの可愛すぎる」

「あああティナが！村瀬さんポロっと」

21歳の村瀬はこの大会、ビッグエアの金に続く2つ目のメダル。最後までファンを沸かせていた。



（THE ANSWER編集部）