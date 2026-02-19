ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンコク・ソウル/仁川線を期間増便する。東京/成田〜バンコク線は、4月3日から10日まで金曜の週1往復を増便して週8往復、東京/成田〜ソウル/仁川線は、3月29日から4月16日まで金曜を除く週6往復を増便して週13往復を運航する。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンコク線が59,000円から、ソウル/仁川線が25,000円。普通席「Standard」はバンコク線が16,500円、ソウル/仁川線が8