ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンコク・ソウル/仁川線を期間増便する。

東京/成田〜バンコク線は、4月3日から10日まで金曜の週1往復を増便して週8往復、東京/成田〜ソウル/仁川線は、3月29日から4月16日まで金曜を除く週6往復を増便して週13往復を運航する。

片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンコク線が59,000円から、ソウル/仁川線が25,000円。普通席「Standard」はバンコク線が16,500円、ソウル/仁川線が8,000円。6歳以下の「U6 Standard」はバンコク線が5,000円、ソウル/仁川線が3,000円の定額となる。

いずれも燃油サーチャージは不要で、諸税は別途必要となる。機内持ち込み手荷物7キロまで含まれている。

■ダイヤ

ZG55 東京/成田（15：10）〜バンコク/スワンナプーム（19：50）／金（4月3日〜10日）

ZG56 バンコク/スワンナプーム（22：20）〜東京/成田（06：40+1）／金（4月3日〜10日）

ZG43 東京/成田（10：40）〜ソウル/仁川（13：10）／月・火・水・木・土・日（3月29日〜4月16日）

ZG44 ソウル/仁川（15：05）〜東京/成田（17：40）／月・火・水・木・土・日（3月29日〜4月16日）