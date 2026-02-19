マンチェスター・シティ女子に所属する日本女子代表MFの長谷川唯が２月19日、自身のインスタグラムを更新。「最近の幸せな瞬間」と綴り、８枚の写真をアップロードした。清水梨紗や籾木結花との２ショット、アヤックスに移籍した冨安健洋のユニホームを来てピースする姿、きれいな花束などが公開されたこの投稿には、以下のような声が寄せられた。 「the best！」「Yui-san」「毎日会ってる方、唯ちゃんと同じくとてもお