「笑顔のかわいい写真最高」なでしこ長谷川唯の幸せな瞬間。冨安ユニ着用ショットも。籾木結花も反応「失敗のやつじゃーん」
マンチェスター・シティ女子に所属する日本女子代表MFの長谷川唯が２月19日、自身のインスタグラムを更新。「最近の幸せな瞬間」と綴り、８枚の写真をアップロードした。
清水梨紗や籾木結花との２ショット、アヤックスに移籍した冨安健洋のユニホームを来てピースする姿、きれいな花束などが公開されたこの投稿には、以下のような声が寄せられた。
「the best！」
「Yui-san」
「毎日会ってる方、唯ちゃんと同じくとてもお綺麗ですね」
「笑顔のかわいい写真最高ですね」
「冨安選手ユニ」
「VIVA JAPANNNNNN」
また籾木も反応し、「このアップは失敗のやつじゃーん」とコメントした。
長谷川や清水らが名を連ねる、なでしこジャパンは、３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップに出場。グループステージではC組でチャイニーズ・タイペイ、インド、ベトナムと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
