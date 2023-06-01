ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉（ヤマゼン）が87.83点で金メダル、村瀬心椛（TOKIOインカラミ）が85.80点で銅メダルを獲得した。村瀬はビッグエアとの2冠はならなかったが、今大会の日本選手団で躍動する「10文字」に注目が集まっている。村瀬は3回目にトリプルコークを決めるなど、完璧なランを披露。ラストの着地を決め、力強くガッツポーズ