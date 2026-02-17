14日に西吾妻山の山中で発見された身元不明の遺体が、行方不明となっていた高知県に住む62歳の男性のものであることが16日、確認されました。死因は低体温症でした。死亡したのは、高知県東洋町の薬剤師・川村俊彦さん（62）です。警察によりますと、川村さんは11日に日帰りの予定で米沢市の西吾妻山に入ると、民間の山岳捜索サービス会社に登山届を出していました。しかし、川村さんが職場に出勤していないことを知った親族