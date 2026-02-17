参政党は１７日、国会内で会見し、新たな役員人事を発表した。衆院選で再選した吉川里奈氏は副代表、安藤裕幹事長は留任。松田学参院議員が代表代理、衆院選で当選した豊田真由子氏が政調会長代行から政調会長に就任し、安藤氏の兼務がなくなった。同じく衆院選に当選した和田政宗氏は衆院国対委員長となった。豊田氏は「野党でありますが、きちんと言うべきことは言う、是々非々で対応していきたい。新人も多い。勉強会を開