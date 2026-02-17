¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¤ÎÌÓÍøÍöÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦»³ºêÏÂ²ÂÆà¡Ê60¡Ë¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£16Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥óÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¹â»³¤ß¤Ê¤ß(61)¡¢¹©Æ£¿·°ìÌò¤ÎÀ¼Í¥¡¦»³¸ý¾¡Ê¿(60)¤é¡¢¡Ö¥³¥Ê¥ó¡×¤Ç¤Î¶¦±é¼Ô¤¬»³ºê¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¸½ºßÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Î¤¿¤á¡¢°å»Õ¤Î»Ø¼¨¤Î¤â¤È¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ