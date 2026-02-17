¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡×¤¬¡¢4·î17Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£ ¢£³Ú¶Ê¤Î°ìÉô¤¬Ä°¤±¤ëºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³« ¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿ー¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢2000Ç¯3·î¤Ëµ¯¤­¤¿ÃÏ²¼Å´»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó¤È¡¢Èà¤ËÌ©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤Îµ­²±¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£´ÆÆÄ¤ÏÀÐ°æÍµÌé¤¬Ì³¤á¡¢¼ç±é¤Î°½