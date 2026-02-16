身につけたいスキルとして「英語力」を挙げる人は少なくないのではないでしょうか。現在75歳、「最高齢の英会話教師」として活躍する日高由記さんは、20年以上専業主婦として過ごしたのち、46歳から本格的に英語の学び直しを始め、51歳で英検1級に合格。53歳で全国通訳案内士の資格を取ったそう。今回、日高さんを英検1級合格に導いた、英会話上達のための「最良の方法」について教えてもらいました。※ この記事は『ありたい自分