ジェットスター・ジャパンは、東京/成田〜香港線の運航を2月13日に再開した。1日1往復を運航する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間は東京/成田発が5時間15分、香港発が4時間10分。コロナ禍の運休を経た約6年ぶりの運航再開となり、国際線は東京/成田〜上海/浦東・台北/桃園・マニラ・高雄線と大阪/関西〜台北/桃園・マニラ線をあわせ、7路線に拡大した。初便となった東京/成田発GK27便は、午後8時28分に出発、同51分に