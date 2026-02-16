【モデルプレス＝2026/02/16】女優でモデルの生見愛瑠が2月15日、自身のInstagramを更新。同日開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」のオフショットを公開した。【写真】23歳美人モデル「オーラがレベチ」太もも全開のニーハイブーツ姿◆生見愛瑠、美脚輝く衣装姿のオフショット披露生見は「TGC AICHINAGOYAありがとうございました」「皆さんに会えて幸せ〜地元嬉しい〜」