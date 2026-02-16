生見愛瑠、美脚輝くミニドレス×ニーハイブーツ姿「圧巻のスタイル」「華やかで綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/16】女優でモデルの生見愛瑠が2月15日、自身のInstagramを更新。同日開催された「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」のオフショットを公開した。
【写真】23歳美人モデル「オーラがレベチ」太もも全開のニーハイブーツ姿
生見は「TGC AICHINAGOYAありがとうございました」「皆さんに会えて幸せ〜地元嬉しい〜」とつづり、衣装姿でポーズをとる写真を投稿。カラフルな織物をふんだんに使用したフロント部分と赤のメッシュの袖を組み合わせた印象的なドレスと黒のニーハイブーツを着用した美しい脚のラインが際立つショットを披露した。また、青とオフホワイトの織物を使用したキャミソールドレス姿の写真も載せている。
この投稿は「華やかで綺麗」「圧巻のスタイル」「めちゃくちゃ可愛い」「着こなせるのすごい」「オーラがレベチ」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆生見愛瑠、美脚輝く衣装姿のオフショット披露
◆生見愛瑠の投稿に「圧巻のスタイル」と反響
