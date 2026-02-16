「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザは、「白木屋×バリヤス酒場 浜松南口駅前店」限定で、「生ビール何杯飲んでも88円」（セール第1弾）と「料理全品半額」（セール第2弾）の“大感謝セール”を実施する。【商品画像】メニュー表を見る〈大感謝セール第1弾〉・開催期間2026年2月17日（火）〜2026年2月18日（水）の2日間・実施内容キリン一番搾り（生）ジョッキ何杯飲んでも1杯88円（税