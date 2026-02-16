「料理全品半額」「生ビール1杯88円（何杯でも）」特別セールの4日間…人気居酒屋が大感謝祭開催

「白木屋」「魚民」「目利きの銀次」などを全国に展開する株式会社モンテローザは、「白木屋×バリヤス酒場 浜松南口駅前店」限定で、「生ビール何杯飲んでも88円」（セール第1弾）と「料理全品半額」（セール第2弾）の“大感謝セール”を実施する。

【商品画像】メニュー表を見る

〈大感謝セール第1弾〉

・開催期間

2026年2月17日（火）〜2026年2月18日（水）の2日間

・実施内容

キリン一番搾り（生）ジョッキ 何杯飲んでも1杯88円（税込）

【留意事項】

・一人2品以上の料理を注文（税込298円以上の商品が対象）

・別途、チャージ料（348円）がかかる

・セール期間中は、クーポン券、割引券、食事券、その他サービス等との併用はできない

〈大感謝セール第2弾〉

・開催期間

2026年2月19日（木）〜2026年2月20日（金）の2日間

・実施内容

料理全品半額

【留意事項】

・全席喫煙可能な店舗のため、20歳未満は入店できない

・店内で飲食の場合のみ。宴会コース、テイクアウト、デリバリー商品はセール対象外

・一人1ドリンク以上の注文又は“飲み放題プラン”の利用が条件

・別途、チャージ料（348円）がかかる

・セール期間中は、クーポン券、割引券、食事券、その他サービス等との併用はできない

〈人気メニュー〉

・パリパリ鶏皮揚げ串

パリパリに揚げた鶏皮を特製の甘だれとスパイスで仕上げた一品。

・77(ナナナナ)チキンバー

醤油ベースのタレと厳選した複数のスパイスで漬け込んだジューシーな特製の手羽中揚げ。

〈白木屋×バリヤス酒場 浜松南口駅前店 店舗情報〉

営業時間：16：00-0：00

住所：静岡県浜松市中央区砂山町322-6株式会社一兆ビル 2階

電話番号：053-454-2388

席数：69席

※全席喫煙可能な店舗のため、20歳未満は入店できない