社会の目まぐるしい変化によって、我々の生活はかつてない脅威に晒されている。治安悪化、家庭崩壊、雇用形態のドラスティックな変化──いつ奈落の底に落ちないとも限らない危機がそこかしこに潜んでいるのだ。そして今、新たに浮上しているのが、不同意性交等罪を悪用したとされる“示談金ビジネス”の存在だ。実刑か高額示談かの二択を迫られ、突然加害者にされる。当事者や弁護士の証言から、その実態に迫る。◆5年以上の実刑