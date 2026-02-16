“日本一のイケメン”18歳高校生のビジュアルに「AIが作った顔」などと絶賛の声が上がった。【映像】「AIが作った顔」ジュノンボーイグランプリの18歳高校生の顔面ABEMAにて2月15日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#106では、「日本一のイケメン＆美少女が台集合！最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞSP」企画が展開。この中で日本一の“イケメン高校生”大野礼音（18歳）さんのビジュアルに注目が集まった。