高齢者の運転ミスによる痛ましい死亡事故などがニュースから流れてくると、「免許返納」の問題がクローズアップされる昨今。Mr.マリックさんにハンドルを置く決意をさせたのは孫からの予期せぬひと言でした。いざ車のない生活を始めたところ、そこには超魔術でも解決できない「高齢者の移動」という切実な課題を実感したそうです。 【写真】Mr.マリックさんの人生に大きな影響を及ぼすお孫さんとのツーショット