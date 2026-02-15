射程も伸びた国産「空母キラー」、完成間近か防衛装備庁 岐阜試験場はこのほど、2025（令和7）年度における「ASM-3（改）の性能確認試験」に向けた、F-15J戦闘機による技術支援の契約希望者募集要領を公開しました。【写真】戦闘機からASM-3ミサイルを発射した瞬間！ASM-3（改）は、航空自衛隊が開発を進める最新鋭の国産空対艦ミサイルです。最大の特徴は、マッハ3以上とされる飛翔スピードです。従来の亜音速ミサイルとは異