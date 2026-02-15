[2.15 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第2節](長良川)※14:00開始主審:松澤慶和<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 31 セランテスDF 4 甲斐健太郎DF 7 文仁柱DF 23 外山凌DF 27 羽田健人MF 6 福田晃斗MF 8 荒木大吾MF 9 中村駿MF 10 北龍磨MF 39 泉澤仁FW 17 川本梨誉控えGK 51 菅沼一晃DF 5 加藤慎太郎DF 26 大串昇平DF 66 キム・ユゴンMF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢MF 85 箱崎達也FW 18 ワッド・モハメッド・サディキFW 77 山谷侑